Немецкие ученые придумали экономичный способ обработки металла при 3D-печати

Новый метод позволяет быстрее создавать металлические изделия с точностью в несколько тысячных миллиметра.

Немецкие ученые из Саарского университета придумали экономичный способ обработки металла при 3D-печати. Изобретенный метод позволяет создавать металлические изделия с точностью в несколько тысячных миллиметра. Эта технология позволит сократить время создания изделий на 3D-принтерах, ведь ранее требовалась обязательная и длительная постобработка напечатанного продукта. Теперь же время постобработки можно существенно сократить.

Новое устройство изобретателей представляет собой зонд, из головки которого распыляется смесь из солей на металлическую поверхность модели из 3D-принтера. Одновременно с этим через зонд пропускается электрический заряд, из-за чего на поверхности необработанного изделия происходят электрохимические процессы. Металл, фактически, снимается с модели слой за слоем. К настоящему моменту немецкие ученые успели испытать данный способ на алюминии, стали и титане.

Карташов Тимур