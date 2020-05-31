В США создана электронная кожа, работающая на человеческом поте

Этот аналог e-skin поможет контролировать сахар в крови, давление, температуру и уровень интоксикации организма.

В Калифорнийском университете США создана электронная кожа, работающая на человеческом поте. Этот аналог e-skin поможет контролировать уровень сахара в крови, давление, температуру и уровень интоксикации организма. Устройство крепится напрямую к телу и состоит из множества сенсоров, а внешне представляет собой прозрачный пластырь из гибкого материала. Интересно также, что e-skin будет способен даже проводить анализ человеческого пота и выдавать подробный результат о его составе.

Наибольшим плюсом электронной кожи из США можно считать то, что она не требует особой подзарядки. Работу устройства обеспечивает вещество лактат, получаемое в итоге метаболических процессов. Получаемой энергии достаточно для полноценного функционирования датчиков электронной кожи, а также для осуществления беспроводной передачи информации. Разработчики считают, что гаджет идеально подойдет для людей с сахарным диабетом и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

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