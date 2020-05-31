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Улучшающий память шрифт признали бесполезным

Сегодня, 16:33

Ученые из Новой Зеландии и Британии протестировали Sans Forgetica и вынесли свой вердикт.

 Шрифт Sans Forgetica – это творение дизайнеров из австралийского королевского технического университета в Мельбурне. В 2018 году создатели шрифта показали его миру и заявили, что из-за того, что написанное Sans Forgetica читать сложнее, читатель уделяет тексту больше времени и лучше его запоминает. Ученые из Новой Зеландии и Британии проверили это заявление и вынесли свой вердикт: якобы улучающий память шрифт эксперты признали бесполезным.

В проверке участвовали 303 добровольца, половине из которых предложили запомнить несколько слов, написанных привычным Arial. Вторая половина должна была сделать то же самое, но при этом и слова записали шрифтом Sans Forgetica. И действительно, на 7% процентов больше запомнили люди из второй группы, но ученые посчитали результат неубедительным для признания эффективности нового шрифта.

Шрифт в Sans Forgetica

 В последующих двух экспериментах участвовали 151 и 156 человек. В одном из испытаний участникам предлагали оценить сложность текстов в шрифтах Arial и Sans Forgetica, и более сложным признали второй. Во втором эксперименте, по аналогии с изначальным испытанием, люди опять запоминали слова, написанные двумя разными шрифтами, после чего решали небольшие арифметические задания. Потом должны были продемонстрировать то, насколько выученные ранее слова сохранились в их памяти. Вспомнить слова, написанные Sans Forgetica, смоли на 13% процентов меньше, чем написанные Arial.

Окончательно укрепились в понимании того, что эффективность нового шрифта мала, ученые после еще одного эксперимента. В ходе него, 300 добровольцев прочли текст разными шрифтами, а потом должны были ответить на вопросы по нему. Оказалось, что вне зависимости от того, каким шрифтом был написан тест, люди отвечали на вопросы практически одинаково.


Карташов Тимур

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