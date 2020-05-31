Самый распространенный организм на Земле способен выращивать внутри себя вирусы

Вирусная ДНК внутри бактерии SAR11 могла обеспечить ее выживаемость, уверены ученые.

SAR11 – удивительная бактерия. Кроме того, что это самый распространенный организм на Земле, так он еще и может выращивать внутри себя вирусы. Как выяснили ученые-океанографы, порядка 3% SAR11 имеют внутри себя вирусную ДНК, которая в свою очередь приводит к частичному растворению клеток хозяина. Патогенный агент внутри бактерии освобождает множество вирионов, но вместо того, чтобы убить клетку, вирусы, напротив, помогают ей выжить в условиях недостатка питательных веществ.

Как заметили исследователи, при утилизации серы и дефиците питания вирусы внутри SAR11 активизируются, начиная активнее выходить из организма хозяина. Следовательно, окружающие клетки в итоге уничтожаются патогенами, а клетка SAR11 остается. Ученые напоминают, что в океане вирусов в 10 раз больше, чем других живых организмов, а потому понимание принципов их размножения очень важно.

Карташов Тимур