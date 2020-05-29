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Ученые Йельского университета определили область мозга, где зарождается стресс

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Ученые Йельского университета определили область мозга, где зарождается стресс

В ходе эксперимента участникам показывали ряд неприятных изображений.

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Ученые Йельского университета определили область мозга, где зарождается стресс

Сегодня, 16:52

В ходе эксперимента участникам показывали ряд неприятных изображений.

Исследователи Йельского университета провели захватывающее наблюдение, в ходе которого участники подверглись сканированию мозга с целью выявить злополучное место зарождения стресса. Добровольцам показывали различные фотографии – например, оскалившихся собак и изуродованные лица. Американские ученые определили область мозга, где зарождается стресс. Специалисты сделали вывод, что сигнал тревоги поступает из гиппокампа – области мозга, отвечающей за когнитивную сферу.

Зачастую специалисты анализировали лишь реакции животных. Однако, изучая физиологический ответ людей, вывод может получиться куда более исчерпывающим и подробным, ведь с участниками можно общаться и задавать интересующие вопросы. Научный сотрудник Йельского центра изучения стресса Элизабет Голдфарб рассказала о сканировании, которое применялось для оценки шкалы стресса от просмотра зловещих изображений.

Оказалось, что реакции человека, находящегося в состоянии тревожности, добираются не только до гиппокампа, но и затрагивают участки головного мозга, которая регулирует эмоции. Ученые отмечают, что у людей с психическими расстройствами возможно появление препятствий при получении сигналов от лобной коры во время всплеска повышенной тревожности.


Виталий Морозов

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