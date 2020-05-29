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Австралийские ученые создали «бесконечный» полимер

Сегодня, 15:06

Вещество можно не только перерабатывать бессчётное количество раз, но и «скрещивать» с другими.

Создание нового полимера может помочь даже в разработке крепких материалов для строительства. Австралийские ученые создали «бесконечный» полимер. Группа исследователей рассказала, как новинка может применяться для воспроизведения новых композитов. А дело вот в чем: если срок действия продукта подойдет к концу, то данный материал можно будет перерабатывать до бесконечности. В качестве производства специалисты прибегли к использованию серы и рапсового масла.

Оказалось, что новый материал может постоянно видоизменяться и приобретать различную форму. Более того, глава данного исследования Джастин Чалкер затронул возможность миксовать полимер с другими веществами, получая в итоге совершенно новые взаимосвязи.

«Мы экспериментировали с материалом на основе каучукового полимера и кокосовой койры – из него можно делать прочные структуры для строительства или изоляции», - подчеркнул Чалкер.

Ранее стало известно о любопытном опыте физиков из БФУ им. Канта в Калининграде, которые сосредоточились на создании гибких полимерных структур с «умными» качествами, позволяющими менять температуру посредством магнитного поля, а данное напряжение преобразовывать в электричество.


Виталий Морозов

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