Телескоп, которым оснастят станцию, будет в 300 раз мощнее Хаббла.

На политической конференции, состоявшейся во вторник в Пекине, Чжоу Цзяньпин, главный разработчик китайской программы полета в космос, заявил, что Китай построит собственную МКС через два года. Для этого планируют запустить 11 миссий.

По словам Чжоу, МКС будет иметь три модуля и сможет принимать на борту до 3 космонавтов одновременно, которые смогут оставаться на орбите Земли 6 месяцев. Во время своих миссий на борту станции астронавты будут работать над различными экспериментами и международными проектами, связанными с астрономией, науками о жизни, медициной, биотехнологиями и концепциями и технологиями микрогравитации.

МКС будет вращаться вокруг Земли на высоте до 350 километров примерно в течение 10 лет. Главное достоинство МКС совместимость с телескопом.

«Коэффициент разрешения будет эквивалентен известному телескопу Хаббла, но угол его поля будет в 300 раз больше, чем у телескопа Хаббла. С его помощью мы можем закончить съемку больших площадей в космосе за 10 лет», — цитирует Чжоу издание Space News.

Ожидается, что строительство станции начнется где-то в начале 2021 года с запуска основного модуля Tianhe с помощью ракеты Long March 5B. За этим последуют космический полет с экипажем и грузовой полет. Помимо Long March 5B, Китай будет использовать ракеты Long March 2?°F и Long March 7 для предстоящих миссий. Китай планирует завершить создание орбитальной заставы к 2023 году.

Хотя в настоящее время планируется, что станция будет иметь три модуля, Чжоу отметил, что она может быть расширена для размещения шести основных компонентов.

Шура Альтшуль