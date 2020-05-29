Российские биологи раскрыли феномен отчаяния у рыб

От редактора

Российские биологи раскрыли феномен отчаяния у рыб

Научные сотрудники Уральского федерального университета протестировали антидепрессанты на…

Роскосмос выдвинул новую гипотезу о происхождении Луны

Мнение

Роскосмос выдвинул новую гипотезу о происхождении Луны

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет института аналитической химии РАН Евгений Слюта в…

Ученые Йельского университета определили область мозга, где зарождается стресс

Мнение

Ученые Йельского университета определили область мозга, где зарождается стресс

В ходе эксперимента участникам показывали ряд неприятных изображений.

Сюжеты:

Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере Xiaomi подключит человеческий мозг к компьютеру для борьбы с эпилепсией и депрессией Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе
Главная страница | Наука | Китай построит собственную МКС через два года

Китай построит собственную МКС через два года

Сегодня, 18:30

Телескоп, которым оснастят станцию, будет в 300 раз мощнее Хаббла.

На политической конференции, состоявшейся во вторник в Пекине, Чжоу Цзяньпин, главный разработчик китайской программы полета в космос, заявил, что Китай построит собственную МКС через два года. Для этого планируют запустить 11 миссий.

По словам Чжоу, МКС будет иметь три модуля и сможет принимать на борту до 3 космонавтов одновременно, которые смогут оставаться на орбите Земли 6 месяцев. Во время своих миссий на борту станции астронавты будут работать над различными экспериментами и международными проектами, связанными с астрономией, науками о жизни, медициной, биотехнологиями и концепциями и технологиями микрогравитации.

МКС будет вращаться вокруг Земли на высоте до 350 километров примерно в течение 10 лет. Главное достоинство МКС совместимость с телескопом.

«Коэффициент разрешения будет эквивалентен известному телескопу Хаббла, но угол его поля будет в 300 раз больше, чем у телескопа Хаббла. С его помощью мы можем закончить съемку больших площадей в космосе за 10 лет», — цитирует Чжоу издание Space News.

Ожидается, что строительство станции начнется где-то в начале 2021 года с запуска основного модуля Tianhe с помощью ракеты Long March 5B. За этим последуют космический полет с экипажем и грузовой полет. Помимо Long March 5B, Китай будет использовать ракеты Long March 2?°F и Long March 7 для предстоящих миссий. Китай планирует завершить создание орбитальной заставы к 2023 году.

Хотя в настоящее время планируется, что станция будет иметь три модуля, Чжоу отметил, что она может быть расширена для размещения шести основных компонентов.


Шура Альтшуль

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Россия планирует отправить 20 мышей на высоту до 200 тысяч км
Россия планирует отправить 20 мышей на высоту до 200 тысяч км

Для этой цели разрабатывается спутник «Возврат-МКА».

Глава МИД КНР призывает США к «мирному сосуществованию»
Глава МИД КНР призывает США к «мирному сосуществованию»

Дипломат отметил, что у Китая нет намерений конкурировать с США.

SpaceX готовится забрать у «Роскосмоса» один из источников прибыли
SpaceX готовится забрать у «Роскосмоса» один из источников прибыли

С 2011 года США платит России за доставку астронавтов на МКС.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости