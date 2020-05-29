Российские биологи раскрыли феномен отчаяния у рыб

Научные сотрудники Уральского федерального университета протестировали антидепрессанты на зебраданио.

Российские биологии раскрыли феномен отчаяния у рыб. В результате исследования специалисты выяснили, что рыбам, как и людям, вовсе не чужды некоторые проявления негативных состояний. Эксперимент задействовал рыб зебраданио. Оказалось, что на этих типичных обитателях домашних аквариумов воздействуют классические препараты, которые используются при депрессии – амитриптилин и сертралин, благотворно влияющие на снижение уровня тревоги. В ходе опыта биологи зафиксировали рост серотонина и дофамина, напрямую связанные с настроением и эмоциональной сферой человека.

«Учитывая, что генетически рыбы и люди подобны друг друга на 70%, мы сделали поиск потенциальных биологических мишеней для антидепрессантов гораздо менее сложным и менее дорогим, чем при работе с грызунами», - рассказал Алан Калуев, ведущий научный сотрудник лаборатории университета.

Ученые намерены и далее совершенствовать способы выявления депрессии у людей, ведь, как установлено, 10% оказываются в критическом положении из-за несвоевременно обнаруженных душевных проблем. Впервые на зебраданио обратил внимание американский биолог Джордж Стрейзингер. Позднее данный вид рыб служил объектом масштабных исследований в области генетики, молекулярной биологии, эмбриологии и нейробиологии.

Виталий Морозов