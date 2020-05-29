Миндалина CeAga стала важным элементом нового исследования.

Исследователи из американского Университета Дьюка во главе с профессором нейробиологии Фан Ваном установили, что в мозге находится некий очаг, позволяющий «выключать» чувство боли. Выяснилось, что именно миндалина CeAga отвечает за нейтрализацию болевых ощущений. Таким образом, нейробиологи из США нашли средство для «выключения» боли в мозге. CeAga на протяжении долгого времени считали «контролером» уровня стресса и негативных эмоций. Действие тормозных нейронов в центральной области этой области осуществляется под общим наркозом.

Для эксперимента нейробиологи задействовали мышей, что вызвало отклик в их организме, открывающий ученым простор для важных наблюдений. В результате, начинало активно работать до 16 центров головного мозга, обрабатывающих чувственный спектр ощущений. Проводником являлась именно CeAga. Специалисты заметили, что и кетамин в низких дозировках способствовал блокировке боли. Нейробиологи пришли к выводу, что результаты этого опыта помогут в лечении животных и человека.

Стоит отметить, что в 2017-м году в Перми была проведена уникальная операция: пациентке вживили микроэлектрод в спину, способный уничтожать болевые импульсы. До этой процедуры женщине удалили опухоль в спинном мозге.

Виталий Морозов