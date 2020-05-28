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Аллозавры Юрского периода прибегали к каннибализму из-за дефицита пищи

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Аллозавры Юрского периода прибегали к каннибализму из-за дефицита пищи

Палеонтологи из США проанализировали останки свыше двух тысяч особей данного вида.

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Аллозавры Юрского периода прибегали к каннибализму из-за дефицита пищи

Сегодня, 17:46

Палеонтологи из США проанализировали останки свыше двух тысяч особей данного вида.

Группа ученых из Университета Штата Теннесси под руководством Стефани Драмхеллера доказала существование каннибализма у аллозавров, живших в Юрском периоде. Изучив останки 2368 животных, исследователям удалось обнаружить следы каннибализма у каждой третьей особи. Аллозавры жили 150 млн лет назад и являлись грозными хищниками Юрского периода, занимая доминирующее положение в пищевой цепочке того времени. Ученые зафиксировали следы зубов на 684 образцах.

Что странно, каннибализм был вовсе не свойственен этому виду динозавров. Палеонтологи полагают, что к поеданию своих же сородичей аллозавров подталкивала среда обитания: эти животные прибегали к каннибализму из-за дефицита пищи. Данный подотряд тероподов облюбовал местность недалеко от нынешнего карьера в Колорадо.

Среди причин, которые вынудили аллозавров встать на тропу каннибализма, исследователи называют недостаток обычной добычи, входящей в их повседневный рацион. Анализ отпечатков зубов дал основание считать, что появлялись они вовсе не по причине схваток за территорию или других распространенных причин борьбы за место под солнцем.

Динозавры поедали своих соплеменников из-за нехватки пропитания и необходимых ресурсов для выживания. Почему свидетельства каннибализма удалось обнаружить только сейчас? Палеонтологи, занимающиеся вышеописанным исследованием, собирали все останки динозавров, а ранее исследователи сосредотачивались лишь на отдельном интересующем их экземпляре.

Аллозавры, жившие 155-145 млн лет назад, несмотря на более скромные габариты по сравнению с тираннозаврами или спинозаврами, превосходили конкурентов из-за умения крайне быстро передвигаться и наносить жертве глубокие раны. Размеры этих особей – около 8,5 метра в длину, 3,5 в высоту. Вес составлял около тонны. Некоторые останки позволяют утверждать о более масштабных размерах, доходящих до 11 метров в длину, 4 метра в высоту и до 4 тонн по весу.


Виталий Морозов

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