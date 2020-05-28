Массовое вымирание 360 млн лет назад произошло из-за истощения озонового слоя

Исследователи из Саутгемптонского университета не исключают повторения древнего сценария.

Группа ученых из Саутгемптонского университета выдвинула гипотезу, из которой следует, что массовое вымирание 360 млн лет назад произошло из-за временного истощения озонового слоя. Однако изначально главным фактором глобальных изменений на Земле считали падение астероида и радикальное преобразование климатических условий. На долю планеты выпало несколько вымираний. 252 млн лет назад начались извержения вулканов на территории нынешней Сибири, после чего на Земле появились динозавры. Но период их «царствования» прервало падение гигантского астероида.

Вымирание, произошедшее на закате Девонского периода, не было спровоцировано роковым вмешательством непокорной природы, а произошло из-за естественных колебаний планеты. После окончания еще одного ледникового периода атмосфера начала стремительно нагреваться. В результате образовался «озоновый коллапс», что объясняется утратой оболочки защиты и крайней степенью уязвимости из-за вредного ультрафиолетового излучения.

Всему виной стало динамичное потепление. Исследователи установили, что верхние слои атмосферы наполнились озоноразрушающими веществами, и это привело к воздействию пагубного излучения. Леса были полностью уничтожены, самые распространенные группы рыб той эпохи вымерли, а на смену им пришли акулы и другие обитатели современной морской фауны. Ученые не исключают возможности повторения древней драматической истории в обозримом будущем.

«Наш озоновый щит на короткое время исчез в тот период, что совпало с коротким и быстрым потеплением климата на Земле. Озоновый слой естественным образом находится в состоянии изменения – постоянно формируется и исчезает», - заявил глава исследования Джон Маршалл.

Сообщалось, что самой «пострадавшей» частью населения Земли девонского периода стали рыбы. Изменения привели к увеличению числа тех жителей вод, которые ранее были немногочисленны.

Виталий Морозов