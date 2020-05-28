Всего четверть часа нужно, чтобы вирус погиб.

В Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что прямые солнечные лучи убивают COVID-19 за несколько минут, а точнее — за 15. Это выяснили исследователи Национального центра анализа и противодействия биологической защите.

Ученные поместили образцы SARS-CoV-2 на разные поверхности, которые в большей или меньшей степени могут являться средой для размножения вируса, и направили на них свет аналогичный солнечному. В результате выяснилось, что в условиях имитирующих полдень в 40 широтах северного полушария, через 15 минут вирус погибает даже в самой благоприятной для него среде.

Это открытие означает, что прямые солнечные лучи убивают COVID-19 за минуты, что является прекрасной новостью для Испании, Португалии, Италия, Греции, Турции, Армении, Азербайджана, стран Средней Азии, Китая, Японии и южных штатов США, находящихся в 40-х широтах. При меньшей активности солнечный свет также способен уничтожить вирус, но потребуется другое время.

Особенно заинтересовало ученых влияние уровня витамина Д, который вырабатывается под воздействия Солнца, на способность организма противостоять COVID-19. Так что кроме положительного влияния на общее состояние организма и укрепления иммунитета, прямые солнечные лучи убивают COVID-19 за определенное время.

Шура Альтшуль