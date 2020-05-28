Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов

От редактора

Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов

 Неолитанское общество могло быть не таким равноправным и дружным, как считали ученые ранее.

Препарат «Люмефантрин» способен уничтожить рак

Мнение

Препарат «Люмефантрин» способен уничтожить рак

Ученые из Каролинского института дают обнадеживающие прогнозы относительно средства от малярии.

Немецкие ученые представили «живые» батарейки в виде бактерий

Мнение

Немецкие ученые представили «живые» батарейки в виде бактерий

Группа исследователей из Технологического университета в Карлсруэ назвала микроорганизмы…

Сюжеты:

Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере Xiaomi подключит человеческий мозг к компьютеру для борьбы с эпилепсией и депрессией Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе
Главная страница | Наука | Прямые солнечные лучи убивают COVID-19 за несколько минут

Прямые солнечные лучи убивают COVID-19 за несколько минут

Сегодня, 13:23

Всего четверть часа нужно, чтобы вирус погиб.

В Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что прямые солнечные лучи убивают COVID-19 за несколько минут, а точнее — за 15. Это выяснили исследователи Национального центра анализа и противодействия биологической защите.

Ученные поместили образцы SARS-CoV-2 на разные поверхности, которые в большей или меньшей степени могут являться средой для размножения вируса, и направили на них свет аналогичный солнечному. В результате выяснилось, что в условиях имитирующих полдень в 40 широтах северного полушария, через 15 минут вирус погибает даже в самой благоприятной для него среде.

Это открытие означает, что прямые солнечные лучи убивают COVID-19 за минуты, что является прекрасной новостью для Испании, Португалии, Италия, Греции, Турции, Армении, Азербайджана, стран Средней Азии, Китая, Японии и южных штатов США, находящихся в 40-х широтах. При меньшей активности солнечный свет также способен уничтожить вирус, но потребуется другое время.

Особенно заинтересовало ученых влияние уровня витамина Д, который вырабатывается под воздействия Солнца, на способность организма противостоять COVID-19. Так что кроме положительного влияния на общее состояние организма и укрепления иммунитета, прямые солнечные лучи убивают COVID-19 за определенное время.


Шура Альтшуль

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Коронавирус может привести к болезни Альцгеймера
Коронавирус может привести к болезни Альцгеймера

Ученые из Франции и Германии с помощью современных технологий оценили влияние COVID-19 на нейроны мозга.

Вспышка COVID-19 установлена в прокуратуре Саратовской области
Вспышка COVID-19 установлена в прокуратуре Саратовской области

 Заражённые сотрудники лечатся дома, круг их контактов устанавливается.

Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у переболевших
Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у переболевших

В 7-8 % случаев COVID-19 организм дает отпор болезни с помощью интеферонового ответа.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости