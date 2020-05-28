Провальные запуски SpaceX Илона Маска расстраивают NASA и Дональда Трампа

Президент США может потребовать объяснений уже в ближайшее время.

Crew Dragon, космическая ракета компании Илона Маска SpaceX, в очередной раз не полетела. Полёт планировали 27 мая в 23:33 по московскому времени, но не получилось. На этот раз помешала погода. Есть информация о том, что «крутая» система аварийного спасения космонавтов может сработать из-за плохих погодных условий на любом этапе набора высоты. Поэтому пуск решили отложить. Сначала на 30 мая в 22:22 по мск, затем будут думать. При этом на 31 мая запланирована стыковка с МКС.

Провальные запуски SpaceX больше всего расстраивают NASA и Дональда Трампа. Последний даже приехал на неудачный пуск и уехал очень расстроенным. Возможно, если запуск опять перенесут, американский президент или хотя бы NASA потребуют объяснений. Зачем SpaceX берёт деньги, но никаких результатов не предоставляет — может не стоит их «подкармливать» в таком случае. Но помимо субсидий, есть и ещё одна сторона финансовой выгоды. Сейчас США платят Роскосмосу 80 млн долларов за каждое кресло космонавта, а собственный управляемый носитель позволил бы сократить расходы вполовину — до 40 млн долларов.

Интересно, что ранее Илон Маск регулярно утверждал о полной технической готовности к полёту в космос. А тут за 16 минут до запуска отменяют мероприятие. Возможно, из-за присутствия президента Дональда Трампа, компания побоялась откровенно упасть лицом в грязь и перенесла запуск. И риски от неудачного запуска перевесили возможность расстроить президента страны.

Святослав Суздальский