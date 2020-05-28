Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере

От редактора

Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере

 Молекулярное моделирование позволило ученым допустить, что не только на холодном Уране и Нептуне…

Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов

Мнение

Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов

 Неолитанское общество могло быть не таким равноправным и дружным, как считали ученые ранее.

Препарат «Люмефантрин» способен уничтожить рак

Мнение

Препарат «Люмефантрин» способен уничтожить рак

Ученые из Каролинского института дают обнадеживающие прогнозы относительно средства от малярии.

Сюжеты:

Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере Xiaomi подключит человеческий мозг к компьютеру для борьбы с эпилепсией и депрессией Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе
Главная страница | Наука | Спорт способен заменить утренний кофе

Спорт способен заменить утренний кофе

Сегодня, 11:38

Ученые из Университета Западного Онтарио сравнили физические упражнения с популярным напитком.

Многие люди по утрам не могут обойтись без чашечки кофе, ведь данный напиток оказывает бодрящее воздействие на организм и дает столь необходимый заряд положительной энергии. Однако в некоторых случаях кофеин действует негативно и его потребление может привести к нежелательным последствиям, таким как повышенная тревога и тремор мышц.

Исследователи из лаборатории Западного Онтарио постепенно приходят к выводу, что спорт может существенно развить способности человека – к примеру, его когнитивную сферу, и способен заменить утренний кофе. Для этого ученые проанализировали действие кофеина и аэробики.

Результаты научного опыта показали, что 20-минутная пробежка равносильна употреблению кофеина. Таким образом, было установлено: спорт благотворно влияет на здоровье человека и дают мощный положительный импульс развитию его мозговой деятельности.

Однако 3 года назад американские ученые объявили, что люди, регулярно употребляющие кофе, могут не только продлить свою жизнь, но и предотвратить развитие различных заболеваний, нарушений в работе сердечно-сосудистой системы и рака.


Виталий Морозов

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Датские ученые выявили «ахиллесову пяту» у коронавируса
Датские ученые выявили «ахиллесову пяту» у коронавируса

Исследователи Орхусского университета провели анализ на примере герпеса.

Почему объятия исцеляют, а массаж делает умнее
Почему объятия исцеляют, а массаж делает умнее

 Прикосновения одного человека к другому оказывают массу положительных эффектов, уверены ученые.

Коронавирус может привести к болезни Альцгеймера
Коронавирус может привести к болезни Альцгеймера

Ученые из Франции и Германии с помощью современных технологий оценили влияние COVID-19 на нейроны мозга.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости