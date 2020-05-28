Спорт способен заменить утренний кофе

Ученые из Университета Западного Онтарио сравнили физические упражнения с популярным напитком.

Многие люди по утрам не могут обойтись без чашечки кофе, ведь данный напиток оказывает бодрящее воздействие на организм и дает столь необходимый заряд положительной энергии. Однако в некоторых случаях кофеин действует негативно и его потребление может привести к нежелательным последствиям, таким как повышенная тревога и тремор мышц.

Исследователи из лаборатории Западного Онтарио постепенно приходят к выводу, что спорт может существенно развить способности человека – к примеру, его когнитивную сферу, и способен заменить утренний кофе. Для этого ученые проанализировали действие кофеина и аэробики.

Результаты научного опыта показали, что 20-минутная пробежка равносильна употреблению кофеина. Таким образом, было установлено: спорт благотворно влияет на здоровье человека и дают мощный положительный импульс развитию его мозговой деятельности.

Однако 3 года назад американские ученые объявили, что люди, регулярно употребляющие кофе, могут не только продлить свою жизнь, но и предотвратить развитие различных заболеваний, нарушений в работе сердечно-сосудистой системы и рака.

Виталий Морозов