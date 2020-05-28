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Препарат «Люмефантрин» способен уничтожить рак

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Препарат «Люмефантрин» способен уничтожить рак

Ученые из Каролинского института дают обнадеживающие прогнозы относительно средства от малярии.

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Препарат «Люмефантрин» способен уничтожить рак

Сегодня, 10:25

Ученые из Каролинского института дают обнадеживающие прогнозы относительно средства от малярии.

Препарат «Люмефантрин» способен уничтожить рак. Именно это заключение сделали исследователи из Каролинского института и установили, что молекула РНК, которая предотвращает развитие опухолей, способна меняться, тем самым контролируя уровень белка в организме. Результаты данного наблюдения позволяют научному сообществу давать весьма положительные прогнозы лечения на борьбу с различными формами рака. Ученые проанализировали взаимодействие микроРНК-34а с действием белка р53, которые регулирует клеточный цикл, что в свою очередь препятствует распространению раковых клеток.

В ходе эксперимента специалисты определили: противомалярийный люмефантрин помогает справиться с раком. Препарат уничтожал раковые клетки и предотвращал дальнейший рост метастаз. Кроме того, исследование затронуло модели мышей, после чего ученые вновь констатировали безоговорочную победу.

Таким образом, опыт показал широкие перспективы для использования препарата от малярии. Немалое влияние на ход лечения имеет и ген под названием Fli-1. Высокую экспрессию Fli-1 также можно зафиксировать при раке яичников, меланоме и других видах опухолей. В связи с этим влияние этого гена сможет благоприятно воздействовать на нейтрализацию и удаление раковых клеток.

Ранее сообщалось, что Физико-энергетическому институту имени Лейпунского было поручено разработать техническое задание, направленное на борьбу против злокачественных новообразований. Предполагается использование методик радиоиммунной терапии.


Виталий Морозов

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