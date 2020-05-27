Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов

Неолитанское общество могло быть не таким равноправным и дружным, как считали ученые ранее.

В 1880-х годах в кургане к западу от Франкфурта были найдены два редких топора времен неолита, причем один высечен из нефрита, а второй – из амфиболита. Тот факт, что найденные в Германии 6000-летние каменные топоры находились в кургане, может говорить о том, что владельцы использовали их для грабежа.

Ученые во главе с археологом Детлефом Гроненборном из Центрального музея Рёмиш-Германиш в Майнце считают, что курган Хофхайм-Капелленберга был образован тогда, когда расслоение древнего общества уже началось – именно поэтому захоронение в курганах использовали знатные и влиятельные особы того времени. Наличие и использование топоров неолитанцами напрямую сообщает о расколе населения на элиту и простолюдинов, где элита завоевывает влияние и захватывает чужое имущество посредством силы и насилия.

Как сообщают археологи, аналогичные курганы можно найти на территории всей Бретани, в регионе Карнак. Эксперты пока не могут дать четкого ответа на то, почему неолитанцы взялись за оружие, однако это могло быть следствие завоеваний, миграции, культурных взаимодействий или обычного стечения обстоятельств.

Карташов Тимур