Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов

Неолитанское общество могло быть не таким равноправным и дружным, как считали ученые ранее.
В 1880-х годах в кургане к западу от Франкфурта были найдены два редких топора времен неолита, причем один высечен из нефрита, а второй – из амфиболита. Тот факт, что найденные в Германии 6000-летние каменные топоры находились в кургане, может говорить о том, что владельцы использовали их для грабежа.
Ученые во главе с археологом Детлефом Гроненборном из Центрального музея Рёмиш-Германиш в Майнце считают, что курган Хофхайм-Капелленберга был образован тогда, когда расслоение древнего общества уже началось – именно поэтому захоронение в курганах использовали знатные и влиятельные особы того времени. Наличие и использование топоров неолитанцами напрямую сообщает о расколе населения на элиту и простолюдинов, где элита завоевывает влияние и захватывает чужое имущество посредством силы и насилия.
Как сообщают археологи, аналогичные курганы можно найти на территории всей Бретани, в регионе Карнак. Эксперты пока не могут дать четкого ответа на то, почему неолитанцы взялись за оружие, однако это могло быть следствие завоеваний, миграции, культурных взаимодействий или обычного стечения обстоятельств.