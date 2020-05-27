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Дети усваивают больше от чтения бумажных книг, чем электронных

Сегодня, 21:39

В Норвегии ученые протестировали более тысячи 10-летних детей, чтобы выяснить наиболее эффективный способ их обучения.

 Новейшее исследование из Норвегии показало, что 10-летние дети усваивают больше от чтения бумажных книг, чем электронных. Так более 30% из 1100 протестированных мальчиков и девочек показали после чтения на бумаге лучшие результаты на экзамене. При этом у 53% школьников не наблюдались различия в усвоении зданий вне зависимости от того читают ли они с экрана или нет.

Исходя из результатов исследования, эксперты требуют более сознательного подхода к массовому переходу на дистанционное обучение, во время которого используются в основном цифровые носители информации. Для некоторых учеников такой способ обучения просто не подходит, а, следовательно, должна существовать альтернатива перехода на традиционное обучение через печатные учебники.

Норвежские ученые связывают результаты с тем, что новое поколение детей привыкло использовать электронные устройства не для обучения, а для развлечения. Именно этому уровень сосредоточенности у многих школьников падает, стоит им сесть за смартфон или ноутбук. Обучение с помощью бумажных книг нередко исключает дополнительные раздражители для ребенка и делает его обучение более эффективным и быстрым.


Карташов Тимур

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