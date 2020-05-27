Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере

Молекулярное моделирование позволило ученым допустить, что не только на холодном Уране и Нептуне есть лед.

Физики исследовательской группы Найла Инглиша из Университетского колледжа Дублина спрогнозировали существование суперионного льда на Венере. Теоретическое моделирование и построение колебательных спектров позволили ученым узнать при какой напряженности электрических полей и давлении может возникать суперионность льда. Исходя из того, что ранее на Венере обнаружили следы и электрических полей, и воды, авторы исследования допустили, что лед есть не только на холодных планетах вроде Урана или Нептуна.

Дело в том, что лед-VII может сохранять свое состояние даже при температуре до 700 градусов по шкале Цельсия. Возможно это при условии высокого давления – около 10 гигапаскалей. При этом в таком состоянии атомы кислорода в молекулах воды практически неподвижны, а протоны, напротив, перемещаются даже за пределы элементарной ячейки. Известно, что всего у льда есть 17 модификаций, и на Земле представлена в основном одна - лед-I в гексагональной комбинации.

Карташов Тимур