Почему объятия исцеляют, а массаж делает умнее

Прикосновения одного человека к другому оказывают массу положительных эффектов, уверены ученые.

Человеку не так много нужно для счастья – всего лишь другой человек рядом, и, что самое интересное, ученые смогли это поэтическое утверждение научно обосновать. Группа исследователей из Университета Северной Каролины выяснила, что человеческие объятия буквально исцеляют. Во время экспериментов было замечено, что во время прикосновений такого типа головные боли уменьшаются, облегчается астма, нормализируется давление и сердцебиение. Почему это происходит? Все дело в психологическом эффекте от прикосновений, так как они зачастую действуют как успокоительное. Фактически, объятия – это тактильный сигнал мозгу, что человек в безопасности, а это способствует снижению беспокойства и страха.

Однако прикосновения одного человека к другому скрывают еще массу положительных эффектов. Так, например, ученые Университета Майами доказали экспериментальным путем, что массаж делает умнее. В ходе проверки данной теории добровольцам сразу после массажных процедур предложили решить математические задачи – и они справились с ними лучше, чем до массажа. Этот удивительный эффект можно объяснить следующим образом: массаж способствует релаксации организма, стресс и тревога снижаются, а следовательно они не мешают мыслить более трезво и проще сосредотачиваться.

Плюсов от прикосновений между людьми очень много – это и повышение самооценки, и оздоровление, и улучшение настроения. Можно предположить, что в некоторых случаях объятья и прикосновения с приятным человеком могут заменить легкие антидепрессанты.

Карташов Тимур