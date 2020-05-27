Найден ген, блокирующий похудение при интервальном голодании

От редактора

Найден ген, блокирующий похудение при интервальном голодании

 Эксперименты на мушках-дрозофилах помогут ученым найти эффективные способы для борьбы с ожирением.

Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере

Мнение

Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере

 Молекулярное моделирование позволило ученым допустить, что не только на холодном Уране и Нептуне…

Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов

Мнение

Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов

 Неолитанское общество могло быть не таким равноправным и дружным, как считали ученые ранее.

Сюжеты:

Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере Xiaomi подключит человеческий мозг к компьютеру для борьбы с эпилепсией и депрессией Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе
Главная страница | Наука | Почему объятия исцеляют, а массаж делает умнее

Почему объятия исцеляют, а массаж делает умнее

Сегодня, 19:33

Прикосновения одного человека к другому оказывают массу положительных эффектов, уверены ученые.

 Человеку не так много нужно для счастья – всего лишь другой человек рядом, и, что самое интересное, ученые смогли это поэтическое утверждение научно обосновать. Группа исследователей из Университета Северной Каролины выяснила, что человеческие объятия буквально исцеляют. Во время экспериментов было замечено, что во время прикосновений такого типа головные боли уменьшаются, облегчается астма, нормализируется давление и сердцебиение. Почему это происходит? Все дело в психологическом эффекте от прикосновений, так как они зачастую действуют как успокоительное. Фактически, объятия – это тактильный сигнал мозгу, что человек в безопасности, а это способствует снижению беспокойства и страха.

Однако прикосновения одного человека к другому скрывают еще массу положительных эффектов. Так, например, ученые Университета Майами доказали экспериментальным путем, что массаж делает умнее. В ходе проверки данной теории добровольцам сразу после массажных процедур предложили решить математические задачи – и они справились с ними лучше, чем до массажа. Этот удивительный эффект можно объяснить следующим образом: массаж способствует релаксации организма, стресс и тревога снижаются, а следовательно они не мешают мыслить более трезво и проще сосредотачиваться.

Плюсов от прикосновений между людьми очень много – это и повышение самооценки, и оздоровление, и улучшение настроения. Можно предположить, что в некоторых случаях объятья и прикосновения с приятным человеком могут заменить легкие антидепрессанты.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Ученые изучили связь мозга с желудком и кишечником
Ученые изучили связь мозга с желудком и кишечником

Желудочная язва может объясняться наличием нейронных связей между ЖКТ и ЦНС, сообщают исследователи.

Ученые объяснили, почему до 75% миллениалов одиноки
Ученые объяснили, почему до 75% миллениалов одиноки

 Люди, рожденные в период 1980-2003 годов, нередко до 40 лет не могут начать полноценные отношения, и исследователи знают причины.

Ученые выделили 10 отличительных признаков умных людей
Ученые выделили 10 отличительных признаков умных людей

Детские привычки и образ жизни могут многое сказать об интеллекте человека.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости