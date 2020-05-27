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В Севастополе разрабатывают электромобиль на солнечных батареях

Сегодня, 18:41

Машину собираются использовать для перевоза скоропортящихся грузов по полуострову, заявляют разработчики из СевГУ.

 Команда ученых из СевГУ в сотрудничестве с Сарапульским энергетическим заводов в Севастополе разрабатывают автомобиль, работающих на солнечных батареях. Особенностью разработки является то, что она будет также оборудована и холодильной камерой, которая будет тоже работать благодаря энергии солнца. Разработчики уверены, что их электромобиль будет незаменим там, где проезд транспортных средств на бензиновом или дизельном топливе запрещается.

Уже до конца лета этого года команда ученых планирует закончить усовершенствование конструкции и характеристик машины. Разработчики намерены выяснить, как именно работает электромобиль в условиях гористой местности полуострова. Пока известно, что благодаря солнечным батареям электрическая система сможет подзарядиться даже во время езды довольно быстро – не более чем за один час.


Карташов Тимур

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