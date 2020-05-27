Найден ген, блокирующий похудение при интервальном голодании

Эксперименты на мушках-дрозофилах помогут ученым найти эффективные способы для борьбы с ожирением.

Несмотря на то, что интервальное голодание в последние годы стало резко очень популярным и модным, не всем худеющим оно показано и не у всех работает правильно. Учеными из Уорикского университета в Британии найден особый ген Sequoia, блокирующий похудение при интервальном голодании. Путем эксперимента на личинках мушек-дрозофилов эксперты выяснили, что когда этот белок блокирует белки YL-1 и Sir2, из-за чего аутофагия клеток («самопоедание») не наблюдается даже при длительной голодовке.

Возглавляющий исследовательскую группу профессор Иоаннис Незис подчеркнул ценность данного исследования. Дело в том, что с глубоким пониманием процессов аутофагии при голодовке в будущем ученые смогут найти наиболее эффективный способ снижения веса и лечения ожирения. К настоящему времени из-за распространенности некачественных продуктов питания, пропаганды питания фастфудом и отсутствия культуры питания проблема ожирения действительно вышла на новый уровень. Если раньше набору лишних килограмм были подвержены люди после 35 лет, то теперь повально страдают от избыточной массы подростки и даже дети младшего школьного возраста.

Карташов Тимур