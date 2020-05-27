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Xiaomi подключит человеческий мозг к компьютеру для борьбы с эпилепсией и депрессией

Сегодня, 16:47

В дочерней компании бренда Huami уже занялась созданием интерфейса для нейронного контакта человека и техники.

 В Китае Xiaomi подключит человеческий мозг к компьютеру для борьбы с эпилепсией и депрессией. Дочерняя компания мирового бренда Huami уже приступила к созданию особого интерфейса, благодаря которому можно будет точнее диагностировать и лечить болезни. Известно, что разработки ведутся внутри «Объединенной лаборатории мозга и искусственного интеллекта».

Ведущие ученые лаборатории рассматривают два варианта создания нейронной связи между человеком и машиной: хирургическую (инвазивную с вживлением интерфейса в мозг) и нехирургическую (неинвазивную - без операций). Объектом исследования посредством компьютера станет изучение реакций и процессов головного мозга во время эмоций, сна, а также определение характеристик органа при эпилепсии, депрессии и других заболеваниях.

Разработчики дочерней компании Xiaomi заявляют также и о своих планах насчет создания портативного устройства, которое сможет отслеживать уровень стресса и предупреждать о развивающихся заболеваниях мозга. Однако прежде чем преступить к испытанию интерфейса на людях, Huami придется провести серию опытов над животными.


Карташов Тимур

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