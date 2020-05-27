Немецкие учёные представили материал, который не требует мойки

Самоочищающийся алюминий может использоваться в быту, автомобилестроении, и авиации.

Важной частью эксплуатации любого приспособления или механизма является содержание его в чистоте. Обычную тарелку или пассажирский лайнер необходимо мыть, что требует времени и усилий. Немецкие учёные услышали желания людей, и представили материал, который не требует мойки.

Речь идёт о «самоочищающемся алюминии», разработанном исследователями Дрезденского технического университета. С помощью лазеров и технологии лучевой обработки материалов учёные создали пластину с нано-структурой. Особая текстура тщательно просчитана, что делает минимальной силу трения любого материала.

Это приводит к тому, что капли воды не задерживаются на поверхности, снижая загрязнение. Кроме того, движения воды по поверхности могут убрать загрязнение без использования дополнительных усилий, или специальных средств. Об этом авторы исследования написали в журнале Applied Surface Science.

Свойства нового материалы обусловлены его структурой, которую можно воспроизвести на разных металлах, но исследователи решили испытать разработку на основе алюминия. Причиной этого стала распространённость материала, который используется во многих сферах, включая пищевую промышленность. «Использование агрессивных чистящих химикатов особенно важно в пищевой промышленности, поскольку мы, естественно, не хотим, чтобы эти химикаты соприкасались с нашей пищей», — отметил Стефан Миллес, аспирант Дрезденского технического университета.

Процесс самоочищения структурированного алюминия удалось снять с помощью высокоскоростной камеры, которая подтвердила выводы учёных. По мнению авторов исследования, в будущем подобные материалы смогут снизить зависимость от вредной бытовой химии.

Дмитрий Кошевой