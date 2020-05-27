В Голландии роботы создали сорт устойчивого к грибкам и Y-вирусу картофеля

К концу 2030-х годов 75% новых разновидностей этих растений будут устойчивы к нематодам и инфекциям.

Ученые из Голландии сообщили, что создали новый сорт устойчивого к грибкам и Y-вирусу картофеля. Помогла специалистам в этом селекция на основе ДНК, которую производили специальные роботы. Машины смогли выделить порядка 1536 разновидностей ДНК у данного вида растений, причем сделали это куда быстрее и качественнее, чем смог бы человек. Ценность нового сорта картофеля, который на генетическом уровне имеет «иммунитет» к нематодам и Y-вирусу, заключается в том, что фермерам больше не нужно будет применять ядовитые пестициды для сохранения урожая.

К слову, фитофтороз картофеля является распространенным явлением не только в Голландии. Грибок способен уничтожить при нормальном климате до 10% урожая, а при засухе – от 50 до 70% картофеля. Понять, что растение заражено фитофторозом можно по коричневому налету на листьях, при этом в самих клубнях образуются непригодные для пищи черные пятна.

Компания HZPC, селекционировавшая устойчивый сорт картофеля, предполагает, что уже к концу 2030-х годов в Голладии до 75% новых сортов будут также защищены от грибков и Y-вируса.

Карташов Тимур