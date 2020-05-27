В США создали материал для защиты от сейсмических волн

Перспективная разработка сможет сохранить здания, и обеспечить виброизоляцию.

Технологии радиолокационной невидимости уже десятки лет используются в науке и военных технологиях. На самолёты и корабли наносят специальное покрытие, которое защищает объекты от радаров и локаторов. В США решили применить «стелс»-технологии в другой сфере, и создали материал для защиты от сейсмических волн.

По словам Гуоляна Хуана, профессора кафедры механики и аэрокосмической техники Университета Миссури, принцип действия современных маскирующих материалов можно применить для нейтрализации упругих волн в твёрдых средах. Например, для защиты от сейсмических волн, распространяющихся в земле. Для этого профессор Гуолян Хуан в содружестве с доцентом Хусейном Нассаром, и младшим научным сотрудником Янъен Чэнем разработал новый метаматериал.

Изобретение работает по принципу «стелс»-технологий — структура «невидимых» материалов позволяет волнам проходить сквозь поверхность без преломления. Для применения этого принципа в твёрдых средах, материал должен противостоять волне сдвига — именно они являются причиной ущерба при землетрясениях.

Разработка команды профессора Хуана состоит из функциональной градуированной решётки, встроенной в фон изотропного континуума. Новую структуру учёные напечатали на 3D-принтеере. «Мы экспериментально и численно исследовали характеристики предложенного покрытия, и обнаружили очень хорошие характеристики маскировки как при растяжении, так и при сдвиговых нагрузках», — отметил профессор Хуан.

Иначе говоря, новый материал может в будущем использоваться для защиты зданий от сейсмических волн. Также его структура может использоваться для снижения шумов и вибраций.

Дмитрий Кошевой