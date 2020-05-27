Шимпанзе двигают губами в ритме, свойственном для человеческой речи.

Одной из загадок эволюции человека является зарождение его речи. Согласно теории Дарвина, люди произошли из приматов, но до недавних пор это не объясняло происхождение человеческой речи. Британские учёные нашли сходство речи человека и приматов, которое доказывает общую линию развития человека и обезьяны.

Ещё несколько лет назад учёные обратили внимание, что движение губ шимпанзе похожи на человеческую артикуляцию. Эти наблюдения взяла за основу изучения эволюции речи исследовательская группа во главе с учёными из Университета Уорика. Свои выводы учёные опубликовали 27 мая в журнале Biology Letters.

Ранее исследователи обнаружили, что такт движения губ шимпанзе обладает ритмом в пять циклов в секунду (5 Гц). Подобный темп был обнаружен у нескольких популяций африканских обезьян, но «речь» наиболее близких к человеку приматов исследовать не удавалось.

Учёные из Университета Уорика отобрали две популяции шимпанзе в Лейпцигском зоопарке, и две — в естественной среде обитания. Наблюдения подтвердили, что сигналы ртом приматы делают с обычным ритмом в 5 Гц. При этом, шимпанзе меняли «интонацию» во время ухаживания за другими особями — тогда ритм снижался до 4,15 Гц. Иначе говоря, они придавали значение своим когнитивным сигналам, исходя из ситуации.

«Результаты доказывают, что разговорный язык был собран в рамках наших предков, с использованием «ингредиентов», которые уже были доступны и использовались другими приматами и гоминидами» — отметил доктор Адриано Ламейра из Университета Уорика.

Это позволяет рассматривать когнитивные способности приматов как ступень эволюции человеческой речи. На данный момент авторы открытия заняты поиском дополнительных свидетельств своей теории.

Дмитрий Кошевой