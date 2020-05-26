Мутация половых гормонов может быть причиной бесплодия

Ученые обнаружили, что самцы рыб с модифицированным секретогранином-2 лишь в одном случае из десяти оплодотворяют икру.

Биологи из Китайской академии наук и канадского Оттавского университета случайно смогли открыть новый половой гормон у рыб данио. Однако куда важнее то, что ученые приблизились к пониманию причин бесплодия у животных, в том числе и у человека. Оказывается, мутация половых гормонов может быть причиной репродуктивной дисфункции у самцов. Причем, речь идет о таком важном гормоне как секретогранин-2, который в нормальном состоянии управляет отделом мозга, ответственном за размножение. Эксперимент группы ученых показал, что внешне здоровые рыбки данио с мутировавшим секретогранином-2 оплодотворяли икру лишь в одном случае из десяти.

Посредством уже одной инъекции немутированного секретогранина-2 биологи смогли частично восстановить у подопытных половую функцию. При том, что данный гормон сам по себе является новым для рыб данио, ранее аналогичный был обнаружен и у человека. Эксперты продолжат работу над изучением всех возможных причин бесплодия, чтобы в будущем создать действующую терапию для людей с похожими проблемами.

Карташов Тимур