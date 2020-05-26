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Главная страница | Наука | Фильмы ужасов снимают стресс, повышают иммунитет и помогают похудеть

Фильмы ужасов снимают стресс, повышают иммунитет и помогают похудеть

Сегодня, 20:29

Благодаря воздействию страха на организм человек может стать здоровее, стройнее и счастливее, считают ученые.

 Согласно одной популярной научной теории все наши страхи не просто из детства, а заложены в людях генетически в процессе эволюции. Но если первобытные люди были подвержены страху постоянно, то современный человек может столкнуться с ним разве что несколько раз жизни в чрезвычайных ситуациях. Сознательно избегая страха люди много теряют, уверены ученые, но положительный эффект от испуга может быть только в том случае, если жизни человека ничего не угрожает, а страх контролируемый. Одним из лучших способов испугаться можно считать фильмы ужасов, и вот почему.

Хорроры снимают стресс. Отличным способом борьбы со стрессом, напряжением и агрессией считают экстремальные виды спорта, так как во время них в кровь выделяется адреналин. Этот гормон вырабатывается вместе с дофамином (гормоном удовольствия), благодаря чему голова очищается от дурных мыслей, агрессия и напряженность уступают радости и эйфории, а окружающий мир «окрашивается» новыми красками. Для многих чувства страха с последующим выбросом гормонального коктейля становится подобием наркотика, но экстрим не лучший способ его получения. Экстремальные виды спорта нередко угрожают жизни и здоровью, есть куда более безопасный и дешевый способ – фильмы ужасов. Конечно, при просмотре ужастиков выброс гормонов в кровь куда меньше, но тем лучше, ведь избыток адреналина тоже может нанести вред здоровью.

Ужастики помогают похудеть. Люди плотно занятые вопросами и способами снижения веса знают, что сжечь калории можно не только в спортзале. Довольно хорошо эту функцию выполняет страх и смех, однако спешить выбирать комедию для похудения все же не стоит. Как показали исследования, во время смеха в течение 120 минут (средняя продолжительность фильма) сжигается до 100 ккал, а полноценный фильм ужасов сжигает более 200 ккал. Таким образом, просмотр хоррора может заменить для человека весом 80 кг пробежку на дистанцию длинной 2 км.

Фильмы ужасов повышают иммунитет. Активизация защитных функций организма – еще одно чудесное действия адреналина, выделяющегося в кровь из-за чувства страха. Также повышается уровень белых кровяных телец в сыворотке крови. Лейкоциты способны бороться с различными инфекционными заболеваниями, уничтожать токсины и шлаки. Этот защитный механизм человек тоже получил в процессе эволюции, где страх был сигналом для иммунитета, что скоро в теле появятся повреждения и раны, которые лейкоцитам придется экстренно обеззараживать. Кроме того, именно лейкоциты способствуют замедлению процессов старения организма.


Карташов Тимур

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