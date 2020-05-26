Японские ученые создали синтезатор вкуса для виртуальной еды

Сладкое, кислое, горькое, соленое и мясное можно ощутить просто приложив небольшой прибор к языку.

Японские ученые из Университета Мэйдзи в Токио создали синтезатор вкуса «Норимаки» для виртуальной еды, благодаря этой уникальной разработке больше не стоит тратиться на дорогостоящие блюда. Достаточно приложить небольшой прибор к языку и он будет «транслировать» любую выбранную композицию вкусов. В диапазоне вкусовых ощущений синтезатора есть сладкое, соленое, кислое, горькое и даже умами (мясной вкус).

Принцип действия «Норимаки» прост и удивителен одновременно, ведь сам прибор представляет собой подобие джойстика. В его верхней части имеются пять отверстий для выхода пяти разных гелеобразных компонентов. Возможность ощущать вкус при использовании синтезатора есть благодаря электрофорезу, который обеспечивает проникновение на вкусовые рецепторы заряженных частиц – натрия, водорода и магния.

Так, соленый вкус обеспечивает воздействие катионов натрия, кислый – натрия и водорода, а горький, умами и сладкий – натрия, водорода, магния, При изменении напряжения может усиливаться или пропадать какой-либо из пяти вкусов. Разработчики считают, что их изобретение может быть использовано в том числе и для контроля веса пользователей.

Карташов Тимур