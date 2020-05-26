Быстрое и качественное распознание заболевания – большой шаг ученых к открытию способа его лечения.

Болезнь Альцгеймера является одной из самых распространенных форм деменции, при которой у пациента постепенно отмирают нервные клетки и ткани мозга. Исследовательская группа из Университета Кембриджа, Университетского колледжа Лондона и Университета Лунда определила, что виновны в развитии заболевания аномальные скопления белков олигомеров. При этом, как отмечают ученые, олигомеры практически не поддаются изучению и измерению. Однако исследователи выяснили, что особые антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера, ведь могут целенаправленно находить олигомеры. Способ активации этих антител известен и запатентован исследователям, а результаты работы команды ученых опубликованы в PNAS.

Было проведено порядка 400 клинических испытаний лекарства от болезни Альцгеймера, но в настоящее время она считается неизлечимой. Как считают исследователи, своевременное обнаружение так называемых белковых бляшек в мозгу пациента в итоге поможет хотя бы контролировать развитие заболевания. В будущем ученые допускают и разработку лекарства, устраняющего патологические скопления белка.

Карташов Тимур