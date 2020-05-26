База данных о микоризе поможет ученым лучше понять симбиотические связи грибов и растений

От редактора

База данных о микоризе поможет ученым лучше понять симбиотические связи грибов и растений

 Биологи собрали воедино все результаты исследований за последние 120 лет.

В ЮАР нашли предполагаемый прообраз Эдемского Сада

Мнение

В ЮАР нашли предполагаемый прообраз Эдемского Сада

Затопленная равнина у побережья могла отличаться идеальными климатическими условиями.

Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера

Мнение

Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера

 Быстрое и качественное распознание заболевания – большой шаг ученых к открытию способа его лечения.

Сюжеты:

Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные
Главная страница | Наука | Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера

Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера

Сегодня, 17:08

Быстрое и качественное распознание заболевания – большой шаг ученых к открытию способа его лечения.

 Болезнь Альцгеймера является одной из самых распространенных форм деменции, при которой у пациента постепенно отмирают нервные клетки и ткани мозга. Исследовательская группа из Университета Кембриджа, Университетского колледжа Лондона и Университета Лунда определила, что виновны в развитии заболевания аномальные скопления белков олигомеров. При этом, как отмечают ученые, олигомеры практически не поддаются изучению и измерению. Однако исследователи выяснили, что особые антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера, ведь могут целенаправленно находить олигомеры. Способ активации этих антител известен и запатентован исследователям, а результаты работы команды ученых опубликованы в PNAS.

Было проведено порядка 400 клинических испытаний лекарства от болезни Альцгеймера, но в настоящее время она считается неизлечимой. Как считают исследователи, своевременное обнаружение так называемых белковых бляшек в мозгу пациента в итоге поможет хотя бы контролировать развитие заболевания. В будущем ученые допускают и разработку лекарства, устраняющего патологические скопления белка.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Коронавирус может привести к болезни Альцгеймера
Коронавирус может привести к болезни Альцгеймера

Ученые из Франции и Германии с помощью современных технологий оценили влияние COVID-19 на нейроны мозга.

Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у переболевших
Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у переболевших

В 7-8 % случаев COVID-19 организм дает отпор болезни с помощью интеферонового ответа.

Ученые изучили связь мозга с желудком и кишечником
Ученые изучили связь мозга с желудком и кишечником

Желудочная язва может объясняться наличием нейронных связей между ЖКТ и ЦНС, сообщают исследователи.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости