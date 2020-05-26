База данных о микоризе поможет ученым лучше понять симбиотические связи грибов и растений

От редактора

База данных о микоризе поможет ученым лучше понять симбиотические связи грибов и растений

 Биологи собрали воедино все результаты исследований за последние 120 лет.

В ЮАР нашли предполагаемый прообраз Эдемского Сада

Мнение

В ЮАР нашли предполагаемый прообраз Эдемского Сада

Затопленная равнина у побережья могла отличаться идеальными климатическими условиями.

Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера

Мнение

Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера

 Быстрое и качественное распознание заболевания – большой шаг ученых к открытию способа его лечения.

Сюжеты:

Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные
Главная страница | Наука | Немецкий супермодуль будет вырабатывать энергию от волн, ветра и солнца одновременно

Немецкий супермодуль будет вырабатывать энергию от волн, ветра и солнца одновременно

Сегодня, 16:07

Проект по получению трех альтернативных видов энергии представила компания Sinn Power.

 Немецкая компания Sinn Power представила свой новый проект по получению альтернативных видов энергии. Основу разработки составляет плавучая платформа и супермодуль, включающий в себя четыре преобразователя, которые могут вырабатывать энергию благодаря волнам. Разработчики предусмотрели тот нюанс, что море иногда может быть спокойным, а волны слабыми, потому на модуле также предполагается установка фотоэлектрических элементов (20 кВт). Помимо этого там же возможна установка и ветряных турбин (6 кВт). Фактически, новый супермодуль будет вырабатывать энергию от волн, ветра и солнца одновременно.

 Гендиректор Sinn Power Филипп Синн сообщает, что благодаря тому, что проект супермодульный можно вне зависимости от конфигурации использовать те же детали и оборудование. Предполагается, что особенно полезной разработка станет для обеспечения энергией прибрежные области и острова. Так, например, уже идут испытания супермодуля у острова Крит, вблизи Ираклиона.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Huawei представила новый бюджетный флагман с поддержкой 5G
Huawei представила новый бюджетный флагман с поддержкой 5G

 Дебют нового смартфона намечен на 24 мая.

Microsoft и OpenAI создали суперкомпьютер будущего
Microsoft и OpenAI создали суперкомпьютер будущего

Это даст возможность для разработки новых приложений.

Шувалов предложили россиянам инвестировать в стройку «Газпрома»
Шувалов предложили россиянам инвестировать в стройку «Газпрома»

Для создания газохимического комплекса планируют привлечь деньги граждан.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости