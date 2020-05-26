Немецкий супермодуль будет вырабатывать энергию от волн, ветра и солнца одновременно

Проект по получению трех альтернативных видов энергии представила компания Sinn Power.

Немецкая компания Sinn Power представила свой новый проект по получению альтернативных видов энергии. Основу разработки составляет плавучая платформа и супермодуль, включающий в себя четыре преобразователя, которые могут вырабатывать энергию благодаря волнам. Разработчики предусмотрели тот нюанс, что море иногда может быть спокойным, а волны слабыми, потому на модуле также предполагается установка фотоэлектрических элементов (20 кВт). Помимо этого там же возможна установка и ветряных турбин (6 кВт). Фактически, новый супермодуль будет вырабатывать энергию от волн, ветра и солнца одновременно.

Гендиректор Sinn Power Филипп Синн сообщает, что благодаря тому, что проект супермодульный можно вне зависимости от конфигурации использовать те же детали и оборудование. Предполагается, что особенно полезной разработка станет для обеспечения энергией прибрежные области и острова. Так, например, уже идут испытания супермодуля у острова Крит, вблизи Ираклиона.

Карташов Тимур