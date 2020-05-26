База данных о микоризе поможет ученым лучше понять симбиотические связи грибов и растений

Биологи собрали воедино все результаты исследований за последние 120 лет.

Почти каждое растение на Земле имеет грибковые наросты на своих корнях, но это совсем не паразитические образования. Грибы помогают растениям получать больше влаги из почвы, от них фактически зависит существование растительных организмов. Ученым потребовалось немало лет, чтобы понять непростые симбиотические связи грибов и растений, однако все данные исследований за 120 лет были разбросаны по отдельным научным работам. Новая база данных о микоризе (а именно так называется связь между грибами и растениями) поможет ученым систематизировать все данные об этом удивительном взаимодействии.

Эколог и одна из составителей этой научной базы Надя Судзиловская отмечает, что теперь эксперты получили возможность взглянуть на картинку в целом, то есть увидеть лес за деревьями. Учитывая тот факт, что растения составляют большую часть биологической массы Земли, не трудно догадаться какую огромную роль имеют подобные экологические исследования. Доступ к базе данных можно получить двумя способами – через платформу PlutoF или через глобальную информационную базу GBIF.

Карташов Тимур