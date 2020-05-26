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В ЮАР нашли предполагаемый прообраз Эдемского Сада

Сегодня, 15:43

Затопленная равнина у побережья могла отличаться идеальными климатическими условиями.

Археологический памятник Пиннакл-Поинт, расположенный у южного побережья Южной Африки, помог учёным сделать неожиданное открытие. Археологи считают, что в ЮАР они нашли предполагаемый прообраз Эдемского Сада. Исследование останков животных указывает на благоприятные условия для проживания там древнего человека.

Сегодня Пиннакл-Поинт представляет собой участок береговой линии, но учёные считают, что вода скрывает затопленную Палео-Агульскую равнину. Археолог Кертис Мареин изучил этот район, и собрал материал, относящийся к периоду между 2,6 млн и 11,7 тысячи лет назад.

Вместе с антропологом Джейми Ходжкинсом, Мареин изучил зубную эмаль ископаемых плотоядных животных, пытаясь установить миграционные потоки животных. Согласно этому методу, миграционные пути можно определить по изотопам кислорода и углерода в эмали. Эти элементы указывают на химический состав пищи, который характерен для определённого региона.

К удивлению учёных, останки животных в Палео-Агульской равнине указывают на отсутствие миграций. Это может говорить о благоприятных условиях дли жизни млекопитающих в этом районе. Новое открытие дополняет прошлые выводы группы Мареина. Так, в 2018 году учёные выяснили, что глобальная зима, вызванная извержением вулкана 74 тысячи лет назад, не повлияла на жизнь в Палео-Агульской равнине. Более того, результаты раскопок указывают на процветание и развитие жителей региона.


Дмитрий Кошевой

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