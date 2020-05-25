Загадка мигрирующих «ледниковых мышей» раскрыта

Зеленые комочки из мха и грязи перемещаются по ледникам не произвольно – в них кое-кто живет.

Гляциолог Софи Гильберт из Университета Айдахо занялась исследованием феномена мигрирующих «ледниковых мышей», о чем сообщается в Polar Biology. В течение 54 дней в 2009 году она наблюдала за тем, как комочки из мха и грязи произвольно перемещаются с камня на камень на Аляске, но ученая не смогла найти ответ о причинах этого явления. Однако к настоящему времени загадка «ледниковых мышей» успела потерять свою актуальность, ведь уже давно разгадана. Для этого стоило всего лишь подробнее изучить «внутренности» зеленых комочков, что и сделали в Исландии несколько лет назад.

Внутри «ледниковых мышей» живут и путешествуют другие животные – в оболочке из пыли и органики вырастает целая экосистема! В одной из них были обнаружены порядка тысячи нематод, двухсот тихоходок и более семидесяти ногохвосток. Обитатели «ледниковых мышей» живут там поколениями в течение нескольких лет, а затем комочки разваливаются, а животные ищут, а точнее создают, себе новый дом.

Однако интересны наблюдения Гильберт в Аляске, ведь она, пусть и сама того не понимая, выяснила, что животные в разных «ледниковых мышах» мигрируют по подветренным сторонам камней сообща и в один и тот же период. Вызвано это тем, что когда комочки находятся на одном и том же месте, то протапливают под собой лед, так как сами по себе довольно теплые по сравнению с окружающей средой. Это и заставляет их перемещаться на все новое место, которое часто не совпадает с направлением ветра.

Карташов Тимур