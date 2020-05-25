Российские химики выяснили, что хлорид натрия таит в себе много секретов и путей применения не только в кулинарии.

Химики из России сделали смелое заявление о том, что выращенная на алмазе поваренная соль может стать заменой графену. Эксперты путем экспериментов доказали возможность существования тонких пленок из поваренной шестиугольной соли, которые могут быть применены в будущем как транзисторы. К примеру, графен является хорошим проводником электричества, а потому в настоящее время используется в многими ведущими разработчиками. Обычная поваренная соль, как сообщает сотрудник Сколтеха Александр Квашнин, тоже таит в себе много секретов и способ использования.

Создание плоской соли давно интересовало ученых, однако для разработки пленки из хлорид натрия ненадежно использовать те же методы, что и для графена. После серии экспериментов ученые смогли решить эту проблему, ведь выяснилось, что соль отлично поддается выращиванию на поверхности алмаза. Однако это возможно только при условии, если слой соли не превышает шести нанометров, в противном случае натрий хлорид теряет свои уникальные свойства.

Карташов Тимур