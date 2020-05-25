Ценные находки обнаружили археологи в селе Селитренном накануне строительства газопровода.

Представитель Минкультуры сообщил о том, что под Астраханью найдены следы второй столицы Золотой Орды. Ученые-археологи смогли найти ряд уникальных артефактов во время раскопок перед строительством газопровода через село Селитренное. Руководитель научной экспедиции Евгений Пигаев уверен, что находки ознаменуют новую веху в познании исторического наследия. Полученная благодаря раскопкам информация позволит экспертам изучить ранее неизвестные процессы Золотой Орды в период с 14 по 15 столетие.

Пигаев отмечает, что и ранее эксперты рассчитывали, что под Селитренным есть ценные исторические артефакты. Более того, Селитренное городище считали первой столицей Золотой Орды, построение которого датировали 13 веком. Однако настоящие раскопки показали, что город является Сарай ал-Джедид, то есть Новым дворцом.

Некоторые археологи теперь еще больше склоняются к версии, что первой столицей Орды было поселение, обнаруженное в Волгоградской области Царевское городище. Ученые сообщают, что ранее на месте того поселения мог находиться Гюлистан. Этот город был разрушен из-за похода Мамая в 1367 году, в пользу чего свидетельствуют обнаруженные по итогам раскопок на Царевском городище человеческие останки с признаками насильственной смерти.

Карташов Тимур