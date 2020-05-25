Белковый завтрак снижает тягу к сладкому и спасает от переедания

Ученые зафиксировали повышенную выработку гормона удовольствия из-за употребления высокобелковых продуктов.

Как похудеть во время самоизоляции, когда единственным развлечением являются походы от дивана к холодильнику? Ученые из США знают ответ, и заключает он в гормоне удовольствия дофамине. Именно он является виновником того, что у людей вырабатываются полезные и вредные привычки и пристрастия, но именно дофамин может стать помощником в похудении и сохранении фигуры. В процессе нового исследования ученые из Университета Миссури обнаружили, повышенную выработку данного гормона благодаря употреблению высокобелковых продуктов, что способствовало снижению веса.

Ранее была доказана исключительная важность завтрака, ведь из-за отказа от него вырабатывается гормон голода грелин и понижается уровень гормона сытости. Ученые взяли на заметку результаты этого исследования, а потому двум группам добровольцев, страдающим ожирением, давали завтрак с 13 г белка или с 35 г белка. К слову, в стакане обезжиренного молока содержится порядка 8 г белка, а в 100 г куриного филе - 19 г, то есть можно представить, что порции были небольшими. Однако, именно та группа худеющих людей, которая ела высокобелковый завтрак, смогла сильнее продвинуться в похудении. Ученые отметили, что высокий уровень дофамина в крови этих людей, и зафиксировали то, что он снижает тягу к сладкому и спасает от переедания.

Следовательно, самым полезным эксперты назвали именно белковый завтрак. Логика этого исследования проста: при наличии гормона удовольствия на высоком уроне с самого утра, человек не будет отвлекаться на мысли о вредных перекусах, а кроме того станет не переедать во время обеда или ужина. Белок действительно снижает тягу к сладкому и спасает от обжорства, однако немало при этом зависит и от пищевых привычек каждого отдельного человека. Так, например, во время самоизоляции многие столкнулись с проблемой – едят не от голода, а от скуки, что, естественно, способствует набору веса. Именно поэтому диетологи считают, что самоконтроль и размеры порций так же хорошо, как и состав завтрака, помогают избежать набора веса.

Карташов Тимур