Ученые: Болота Миссисипи уйдут под воду из-за глобального потепления

Скорость подъема уровня моря достигла рекордных 10 мм в год и продолжает расти.

Ученые из Университета Тулейна опубликовали в Science Advances неутешительные выводы: Болота Миссисипи уйдут под воду из-за глобального потепления. Наблюдение за уровнем подъема моря эксперты вели в течение последних 30 лет. Благодаря этому ученые с уверенностью заключают, что сейчас скорость поглощения морями более мелких водоемов и болот достигла максимума, а именно 10 мм в год. Это на 3 мм быстрее, чем в обычный период, а с такими темпами и тенденцией к увеличению скорости подъема уровня моря уже через несколько десятков лет болота Миссисипи просто исчезнут с лица Земли.

Эксперты отмечают, что сейчас для сохранения местности от затопления следует предпринимать необходимые меры. Ученые уверены, что подъем уровня мирового океана связан именно с глобальным потеплением, однако что именно его спровоцировало все еще не ясно. Защитники природы продолжают заявлять, что всему виной парниковые выбросы в атмосферу из-за работы заводов и добычи ископаемого топлива. В то же время, ученые видят экологическую закономерность в потеплении, не зависящую от действий человека.

Карташов Тимур