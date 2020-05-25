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Ученые разгадали тайну уцелевшего 2600-летнего фрагмента мозга человека

Сегодня, 17:04

Все ткани найденного тела разложились, а кости и часть головного мозга остались целыми.

 На территории деревни Хеслингтон в Британии около 2600 лет тому у одного неизвестного мужчины смерть наступила из-за повреждения шейных позвонков. Возможно, человека казнили путем повешения, однако после этого еще отрубили голову и выбросили в яму. В 2008 году британские археологи нашли останки покойного, и с удивлением обнаружили, что в голове сохранился не только череп, но и небольшая часть мозга. После длительного белкового УФ-анализа некротических тканей ученые разгадали тайну этого уцелевшего 2600-летнего фрагмента органа.

Оказывается, причина сохранности мозга кроется в яме, куда бросили голову. Там имелся мелкозернистый осадок, а кислая, анаэробная (безкислородная) среда способствовала торможению разложения. Однако и сам мозг оказался особенным – белого вещества там было намного больше, чем серого, которое в действительности не отвечает за мыслительные процессы, а выполняют функцию соединения разных участков центральной-нервной системы.

В итоге выяснилось, что разложение мозга также блокировали ферменты – протеазы. Они выделяются после смерти и способствуют сохранению тканей при наличии высокой температуры. Ученые считают, что протеазы выступили в реакцию с неизвестным химическим веществом, что и помогло сохранить им белое вещество мозга покойного мужчины. Теперь эксперты заняты выяснением того, что именно за неизвестный компонент смог настолько сильно видоизменить функцию ферментов.


Карташов Тимур

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