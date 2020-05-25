Австралия установила рекорд скорости интернета через оптический чип

Благодаря 44,2 терабит в секунду пользователь может скачать 1000 фильмов мгновенно.

Австралия установила новейший рекорд скорости интернета, получаемой через специальный оптический чип - 44,2 терабит в секунду. Благодаря этому пользователь может скачать порядка 1000 фильмов даже в самом высоком качестве мгновенно. Подобного не было никогда, ведь зафиксированная в Мельбурне скорость передачи данных примерно в 44 000 раз больше, чем предыдущий аналогичный рекорд у NASA – 400 гигабайт за одну секунду.

Специалисты использовали более 76 км оптоволоконного кабеля, которым соединили два кампуса в пригороде Мельбурна Клейтон. Внутри кабеля разработчики и поместили «сердце» своего творения, а именно микро-соту, которая из одного чипа создает «радугу» из сотни инфракрасных лазеров высокого качества. Таким образом, образовавшаяся сеть при заявленной пропускной способности в 4 терагерца смогла передать 44,2 терабит в секунду. Ученые допускают, что в будущем их разработка получит массовое распространение, что станет невероятным прорывом для человечества относительно использования Интернета.

Карташов Тимур