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Ученые объяснили, почему до 75% миллениалов одиноки

Сегодня, 15:33

Люди, рожденные в период 1980-2003 годов, нередко до 40 лет не могут начать полноценные отношения, и исследователи знают причины.

 Уже стали привычными жалобы молодых людей на одиночество, которые те выражают в публичном пространстве. Ученые из университета Пью в США проанализировали ситуацию и выяснили, что большинство представителей поколения Y действительно патологически одиноки и ничего не могут с этим поделать вплоть до 40 лет. К поколению Y традиционно относят людей рожденных в период 1980-2003 годов, которых также называют миллениалами. Американские ученые после глубокого анализа объяснили, почему до 75% миллениалов предпочитают одиночество.

1. Виртуальное общение заменяет реальное. Поколение Y одно из первых начало осваивать Интернет, благодаря чему сейчас чувствует себя абсолютно комфортно как в соцсетях, так и на сайтах знакомств. Общение через Сеть имеет ряд преимуществ, ведь есть возможность выбрать человека максимально близкого по интересам. Однако около 70% миллениалов, даже находя таких людей, отказываются продолжать общение в реальности. Это поколение привыкло получать эмоции через экран монитора, большего им не нужно.

2. Одиночество не наказание. Жители больших городов в обычное время вынуждены тесно соприкасаться друг с другом на учебе, работе, в общественном транспорте, в магазинах. Из-за постоянного нахождения в толпе и в очередях люди устают друг от друга, а потому используют уединение как лекарство от стресса и эмоционального выгорания.

3. Дольше живут с родителями. Если предыдущее поколение к 25 лет успевало вступить в брак хотя бы один раз, а также завести ребенка, то представители поколения Y не спешат взрослеть. Им труднее брать ответственность за кого-либо, ведь зачастую они и о себе заботятся с большим трудом. Задумываться о вступлении в серьезные отношения они начинают уже когда им исполняется 30 лет, а женятся или выходят замуж и того позже.

4. Нет примера хорошей семьи. Исследование показало, что большинство миллениалов или жили не в полных семьях, или становились свидетелями серьезных семейных проблем родителей. Для поколения Y институт семьи разрушен, и, возможно, именно потому, как показывает статистика, они могут построить долговременные отношения лишь в 6% случаев.

Эмоциональная незрелость, психологические проблемы, отсутствие положительного примера и собственные привычки делают из миллениалов прирожденных одиночек. Такова черта поколения Y, но это совсем не значит, что оно несчастливо или страдает в своем удлинении – зачастую это именно осознанный выбор в пользу большего комфорта.


Карташов Тимур

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