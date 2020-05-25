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Россия планирует отправить 20 мышей на высоту до 200 тысяч км

Сегодня, 10:03

Для этой цели разрабатывается спутник «Возврат-МКА».

После 2025 года российские учёные собираются запустить в космос спутник-лабораторию с 20 мышами на высоту до 200 тысяч км. В «Роскосмосе» уже проработали внешний вид будущего спутника «Возврат-МКА».

В Институте медико-биологических проблем РАН прокомментировали данную новость.

«Этот биологический спутник должен летать на орбитах до 200 тысяч км. В Ракетно-космическом центре Прогресс уже сделаны проработки аппарата. В нем можно разместить 20 мышей при месячном полете», — сообщил замдиректора по науке Владимир Сычёв.

Кроме «Возврат-МКА», Россия планирует отправить в космос второй биоспутник из серии «Бион-М». Старт запланирован на апрель 2023 года. Новый «Бион-М» должен доставить на высоту 800 км мух, растения, бактерии и 75 мышей. Для сравнения: расстояние от Земли до Луны — 384,4 тыс. км, от Земли до МКС — 400 км.

Третий «Бион-М» российские учёные собираются запустить после 2025 года на высоту 500 км. На его борту будет находиться центрифуга для создания искусственного притяжения. Таким образом учёные хотят проверить его влияние на живые организмы.


Антон Жилин

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