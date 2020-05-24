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Обновлённый RedmiBook получит 3 режима работы и процессор от AMD

Сегодня, 08:42

Переключаться можно клавишами Fn+K.

Китайская компания Xiaomi продолжает эксперименты. В этот раз 26 мая будет представлен обновлённый RedmiBook. Основной «фишкой» ноутбука заявляется 3 режима работы: тихий, сбалансированный и полная скорость. Последний разработан специально для игроков и утечки уверяют, что прирост мощности будет на 34,5%.

Два других режима позволят ноутбуком пользоваться как рабочей машиной (главное, чтобы памяти хватило). Тихий режим создан для офисной работы, сбалансированный — уже для повседневных задач с повышенным потреблением ресурсов. А «рулить» всем этим добром будет процессор от AMD 400 серии.
Согласно слухам, браслеты Mi Band 3 и 4 версий получат возможность разблокировать новый ноутбук от Xiaomi.


Святослав Суздальский

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