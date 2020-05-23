Исследователи из Германии, США и Турции разработали микросферы, которые будут разносить необходимые лекарства по телу человека.

Исследователей уже достаточно давно волнуют вопросы оперативной доставки необходимых лекарств в тело человека. Специалисты из Германии, США и Турции вплотную приблизились к заветной цели. Группа ученых создала удивительного микроробота, способного двигаться по кровеносной системе. Данное изобретение направлено в первую очередь на нейтрализацию побочных эффектов после приема некоторых лекарственных препаратов. Однако самостоятельно действовать микроробот пока не способен.

Устройство подчиняется системе стороннего управления. Международная команда ученых разработала современную микросферу, которая может двигаться даже против тока кровеносной системы. Работу микроробота уже удалось апробировать в ходе эксперимента на примере раковых клеток.

«Наше видение состоит в том, чтобы создать транспортное средство следующего поколения для малоинвазивной доставки лекарств, которое может достичь более глубоких тканей внутри тела», - заявил Метин Ситти, входящий в группу специалистов.

Никелевое покрытие вкупе с противораковыми препаратами позволяет роботу распознавать различные виды клеток. В случае обнаружения ракового образований, «инструкция» срабатывает незамедлительно: микроробот выпускает необходимое лекарство. Тем не менее, специалисты пока еще не достигли такого уровня уверенности в своем изобретении - привлечение людей для содействия на данный момент невозможно. Суть в том, что на текущий период у исследователей пока еще нет способа контроля над перемещением микроробота в теле человека. Первоочередная и основная цель – разработать методику отслеживания устройства в организме.

Стоит подчеркнуть, что в 2018-м году ученые провели эксперимент в синтетической модели желудка и мясе курицы. Наблюдение за движением микроробота осуществлялось с помощью ультразвука.

Виталий Морозов