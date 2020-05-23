Лучшие смартфоны-флагманы 2020 года

Собраны все самые качественные гаджеты.

На 5 месте OnePlus 8 Pro (стоит около 107?000 рублей). Один из первых смартфонов с дисплеем с частотой обновления 120 Гц и 1440р. Хорошая камера, очень быстрая зарядка. Единственный минус — нет расширения памяти.

На ступеньке повыше Oppo Find X2 Pro (108 000 рублей). Хорошо лежит в руке, приятный дизайн. Огромная скорость зарядки (до 65 Вт — до 100% за 38 минут). Отличное охлаждение. Плохо снимает при недостатке освещения, нет расширения памяти.

Бронза — Xiaomi Mi 10 Pro 5G (68 000 рублей). Одна из самых ёмких батарей, приятный глазу AMOLED экран. Есть беспроводная и быстрая зарядки, работать может долго. 4 камеры с главным объективом на 108 Мп.

Серебро. IPhone 11 Pro Max (80 000 рублей). Зарекомендовал себя как один из лучших смартфонов в истории компании. Большая прочность, красивый экран. Но вместе с тем это огромный и тяжёлый гаджет с устаревшим дизайном.

Золото. Samsung Galaxy S20+ (65 000 рублей). Великолепный дисплей с частотой обновления 120 Гц и цветами, радующими глаз. Отличная автонастрйока камеры и отличные же снимки. Можно расширять память до 128 Гб. Есть проблемы с охлаждением.

Святослав Суздальский