Ученые из Университета Ровира и Вирхилий и Гарвардской медицинской школы пригласили 26 тысяч женщин для участия в опыте.

Издание Journal of the American Heart Association представило свежий материал, в котором исследователи поведали, как избежать сердечных заболеваний. Специалисты института Ровира и Вирхилий в Испании и Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что рыбная диета предотвращает появление болезней сердца.

В этом ключевую роль играет употребление в пищу рыбных продуктов, понижающих уровень холестерина и оказывающих благотворное воздействие на здоровье человека в целом, исключая риск возникновения заболеваний сердца. Омега-3-насыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, - те самые спасители, что ограждают человека от проблем с основным «мотором» жизнедеятельности.

В рамках исследования было приглашено 26 тысяч женщин, у которых взяли анализ на выявление липопротеинов. По итогам опыта определили: участницы, потребляющие продукты с содержанием омега-3, имели в крови намного меньше «негативного» холестерина. Результат позволяет полагать, что и возможность возникновения сердечных заболеваний у таких людей на порядок меньше.

Напомним, что Омега-3 является группой полиненасыщенных жирных кислот, которые защищают мембраны клеток и внутренние человеческие органы от разрушения. Рекомендуется употреблять данные кислоты 1-2 грамма в день.

Виталий Морозов