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Голодные шмели вызывают стресс у растений, что приводит к всплеску цветения

Сегодня, 13:30

Ученые из французского Национального института сельскохозяйственных исследований провели соответствующие опыты.

Биологи объяснили взаимосвязь между шмелями и растениями. Оказывается, когда насекомое кусает листья цветков, то таким образом вызывают стресс у растений, а это в свою очередь приводит к всплеску цветения. Шмели обладают немалой смекалкой. Крайне маленький мозг вовсе не является преградой для способности к обучению. Исследователи из Франции и Швейцарии заявили, что как минимум 3 вида шмелей периодически покусывают листья, что только усиливает у них чувства голода.

Согласно наблюдениям, растения после «нападений» перепончатокрылых начинают цвести гораздо быстрее. Экологи Национального института сельскохозяйственных исследований во Франции провели специальный опыт и держали шмелей в изоляции. После освобождения голодные шмели начали активнее охотиться за растениями, что подтверждает гипотезу о связи между нехваткой пыльцы и увеличением укуса листьев. Когда шмель голоден, он делает множество маленьких надкусываний. К примеру, ученые насчитали до 10 миниатюрных следов от вмешательства насекомых.

Еще в 1988-м году шмель прочно интегрировался в сельскохозяйственную культуру как самый надежный помощник в опылении. На данный период «услугами» насекомого пользуются более чем в 100 культурах по всему миру.


Виталий Морозов

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