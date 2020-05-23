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В Ленобласти сняли на камеру редкий вид уток

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В Ленобласти сняли на камеру редкий вид уток

Предположительно птица отбилась от стаи.

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В Ленобласти сняли на камеру редкий вид уток

Вчера, 19:00

Предположительно птица отбилась от стаи.

Канадская казарка — утка, которая на территории РФ очень редкая. На грани занесения в Красную книгу РФ. И вот в городе Тихвине, что в Ленобласти, на камеру сняли одинокого представителя уток. Специалисты считают, что птица отбилась от стаи и решила передохнуть. За ней ведётся наблюдение, видимых повреждений нет, уверяет пресс-службы областного Комитета по охране, контролю и регулированию пользования объектов животного мира.

Канадская казарка предпочитает селиться на территориях Аляски и Канады, в честь чего и была названа. На территории РФ её вид очень редкий. Среди казарок, канадская самая большая — вес достигает 6,5 кг, в длину достигает 110 см, а размах крыльев — 1,8 метров.


Святослав Суздальский

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