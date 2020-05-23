Популяция белых акул может вырасти из-за глобального потепления

Сегодня эта рыба встречается уже во всех океанах планеты.

Совсем недавно учёные били тревогу об угрозе исчезновения больших белых акул, но последние исследования палеонтологов из Венского университета говорят, что их популяция может значительно вырасти из-за глобального потепления.

Ранее было обнаружено, что катастрофические масштабы вылова и уничтожения больших белых акул, поставили под угрозу существование вида как такового. С учётом медленного темпа воспроизводства хищников и поздним размножением это могло привести к полному их вымиранию, что изменило бы океан до неузнаваемости. Но теперь исследователи обнаружили первый пример древнего палео-питомника для выведения потомства акул, который мог бы пролить свет на перспективы восстановления размеров популяции.

Как оказалось, необходимым условием для процветания больших белых акул является температура воды. Выбирая самые тёплые участки океана, хищники «обустраивают» там ясли для своего потомства, оберегая его от потенциально опасных видов.

Хайме Вильяфанья из Венского университета объяснил: «Наши знания о местах размножения большой белой акулы все еще очень ограничены, а палео-питомники темное пятно в науке о морских видах. Но проведя анализ зубов найденных останков древних акул у берегов Перу и Чили, можно сказать, что мы приблизились к пониманию основных условий для размножения вида. В этом месте был отмечен самый высокий процент молодых акул, при этом климат был намного теплее, чем сегодня. Значит, из-за глобального потепления условия для размножения снова станут более благоприятными и популяция белых акул может вырасти».

Сегодня встретить больших белых акул можно почти везде. Это вселяет надежду на процветание вида в будущем и сохранение экологического разнообразия. Но также заставляет задуматься о взаимодействии людей и морских хищников при расширении ореола обитания древних рыб.

Шура Альтшуль