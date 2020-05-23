Рыбная диета предотвращает появление болезней сердца

От редактора

Рыбная диета предотвращает появление болезней сердца

Ученые из Университета Ровира и Вирхилий и Гарвардской медицинской школы пригласили 26 тысяч женщин…

Лучшие смартфоны-флагманы 2020 года

Мнение

Лучшие смартфоны-флагманы 2020 года

Собраны все самые качественные гаджеты.

Жирная еда тормозит мыслительные процессы

Мнение

Жирная еда тормозит мыслительные процессы

Всего один бутерброд или маленькая порция чипсов резко снижают способность к концентрации.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Наука | Популяция белых акул может вырасти из-за глобального потепления

Популяция белых акул может вырасти из-за глобального потепления

Сегодня, 18:00

Сегодня эта рыба встречается уже во всех океанах планеты.

Совсем недавно учёные били тревогу об угрозе исчезновения больших белых акул, но последние исследования палеонтологов из Венского университета говорят, что их популяция может значительно вырасти из-за глобального потепления.

Ранее было обнаружено, что катастрофические масштабы вылова и уничтожения больших белых акул, поставили под угрозу существование вида как такового. С учётом медленного темпа воспроизводства хищников и поздним размножением это могло привести к полному их вымиранию, что изменило бы океан до неузнаваемости. Но теперь исследователи обнаружили первый пример древнего палео-питомника для выведения потомства акул, который мог бы пролить свет на перспективы восстановления размеров популяции.

Как оказалось, необходимым условием для процветания больших белых акул является температура воды. Выбирая самые тёплые участки океана, хищники «обустраивают» там ясли для своего потомства, оберегая его от потенциально опасных видов.

Хайме Вильяфанья из Венского университета объяснил: «Наши знания о местах размножения большой белой акулы все еще очень ограничены, а палео-питомники темное пятно в науке о морских видах. Но проведя анализ зубов найденных останков древних акул у берегов Перу и Чили, можно сказать, что мы приблизились к пониманию основных условий для размножения вида. В этом месте был отмечен самый высокий процент молодых акул, при этом климат был намного теплее, чем сегодня. Значит, из-за глобального потепления условия для размножения снова станут более благоприятными и популяция белых акул может вырасти».

Сегодня встретить больших белых акул можно почти везде. Это вселяет надежду на процветание вида в будущем и сохранение экологического разнообразия. Но также заставляет задуматься о взаимодействии людей и морских хищников при расширении ореола обитания древних рыб.


Шура Альтшуль

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Снег в Антарктиде стал зелёным благодаря растительной деятельности
Снег в Антарктиде стал зелёным благодаря растительной деятельности

На зелёный окрас повлияли сразу несколько групп животных, включая морских жителей.

Древние жители Байкала оказались предками американских индейцев
Древние жители Байкала оказались предками американских индейцев

Генетики установили родство по остаткам зубов.

Microsoft запустит тестирование глобального обновления Windows 10 в июне 2020 года
Microsoft запустит тестирование глобального обновления Windows 10 в июне 2020 года

Подготовка к нововведению получила название Iron (Fe).

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости