Популяция белых акул может вырасти из-за глобального потепления

Сегодня эта рыба встречается уже во всех океанах планеты.
Совсем недавно учёные били тревогу об угрозе исчезновения больших белых акул, но последние исследования палеонтологов из Венского университета говорят, что их популяция может значительно вырасти из-за глобального потепления.
Ранее было обнаружено, что катастрофические масштабы вылова и уничтожения больших белых акул, поставили под угрозу существование вида как такового. С учётом медленного темпа воспроизводства хищников и поздним размножением это могло привести к полному их вымиранию, что изменило бы океан до неузнаваемости. Но теперь исследователи обнаружили первый пример древнего палео-питомника для выведения потомства акул, который мог бы пролить свет на перспективы восстановления размеров популяции.
Как оказалось, необходимым условием для процветания больших белых акул является температура воды. Выбирая самые тёплые участки океана, хищники «обустраивают» там ясли для своего потомства, оберегая его от потенциально опасных видов.
Сегодня встретить больших белых акул можно почти везде. Это вселяет надежду на процветание вида в будущем и сохранение экологического разнообразия. Но также заставляет задуматься о взаимодействии людей и морских хищников при расширении ореола обитания древних рыб.