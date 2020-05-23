Исследователи Орхусского университета провели анализ на примере герпеса.

Датские ученые выявили «ахиллесову пяту» у коронавируса. Команде из Орхусского университета удалось найти механизм, с помощью которого даже простой герпес способен победить иммунитет и провоцировать инфекции различных органов. Вирус герпеса активизирует белок STING только в том случае, если организм сталкивается с серьезной угрозой.

Когда белок блокируется, иммунитет продолжает «сражаться» с инфекцией, в результате чего инфекция получает ответный удар от защитной системы и существенно сбавляет обороты. Из этого следует вывод, что вирус приостанавливает процессы в организме и способствует остановке дальнейших симптомов болезни. Исследователи заметили, что коронавирусная инфекция ведет себя аналогично. Вскоре ученые займутся этим вопросом более тщательно и направят усилия на разработку метода для того, чтобы остановить блокировку STING и репликацию вируса.

В 2017-м году российские специалиста совместно с коллегами из США пришли к выводу, что белок STING помогает не только врожденной иммунной системе, но и принимает участие в приобретенных механизмах защиты организмы. Таким образом, может применяться даже при иммунотерапии рака.

Виталий Морозов